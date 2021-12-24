Четырем школам присвоят имена известных личностей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области трем общеобразовательным и одной спортивной школе присвоят имена известных личностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сайте открытых нормативно-правовых актов размещен проект постановления «О присвоении наименований некоторым объектам образования и спорта Северо-Казахстанской области».

Согласно документу, средней общеобразовательной школе № 25 города Петропавловска присвоят имя Әлихана Бөкейхана, средней школе № 2 - Смағұла Сәдуақасұлы, средней школе № 9 -Ахмета Байтұрсынұлы. Областная детско-юношеская спортивная школа национальных видов спорта» будет носить имя Қажымұқана.

На обсуждении проект постановления будет находиться до 5 января 2022 года.

Напомним, вопрос о присвоении имен известных людей школам Петропавловска обсуждали на 10-й сессии областного маслихата в октябре. В облакимате отмечали, что бюджетные средства на эти цели не потратят. Расходы возьмут на себя спонсоры.