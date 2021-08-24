+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 27 °С
USD 426 EUR 499.44
RUB 5.75 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Четырём многодетным семьям подарили жильё в Карагандинской области

24 Августа 2021 20:08
Поделиться:
Четырём многодетным семьям подарили жильё в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Четыре многодетные семьи в Карагандинской области стали счастливыми обладателями жилья. Крышу над головой им в подарок предоставил местный меценат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
35 девятиэтажных домов построят в Турксибском районе Алматы
Почти 13 тысяч акмолинских учеников получили помощь в рамках акции «Дорога в школу» Казахстанские полицейские помогают собрать детей в школу Мать-одиночку незаконно сняли с очереди на жилье в Петропавловске

Центр поддержки многодетных семей «Шанырак» при содействии спонсора купил дома и квартиры четырём семьям в Карагандинской области.

«Наш центр оказывает всестороннюю помощь многодетным матерям Карагандинской области. На сегодняшний день в нашем списке их около двух тысяч. Порядка 30 из них нуждаются в жилье. Благодаря спонсорской помощи в прошлом году нам удалось подарить жильё семи многодетным женщинам. В этом году мы намерены также осчастливить семь семей. Четыре из них уже получили ключи и документы от собственных домов и квартир в Караганде, Темиртау и Актасе», – рассказала руководитель центра «Шанырак» и Союза многодетных матерей Talbesik Ляззат Кожахметова.

Спонсор пожелал остаться инкогнито. Но он лично изучил всех претенденток и их материальное положение, добавила общественница.

Ключи новосёлам вручили в центре «Шанырак». При этом были соблюдены все санитарные требования.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Благотворительность   #Жилье  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
35 девятиэтажных домов построят в Турксибском районе Алматы
Почти 13 тысяч акмолинских учеников получили помощь в рамках акции «Дорога в школу»
Казахстанские полицейские помогают собрать детей в школу
Мать-одиночку незаконно сняли с очереди на жилье в Петропавловске
Популярное
1 Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой
2 Сколько вакцинированных заболело в Казахстане
3 Как столичные школы готовятся к началу учебного  года в традиционном формате
4 В Алматы уменьшилось количество больных в стационарах
5 Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
6 Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
Читайте также
Карагандинец обокрал на 3 млн тенге предприятие в Темиртау
Готовность к новому учебному году в Темиртау проверил Женис Касымбек
Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой
Сколько вакцинированных заболело в Казахстане
Как столичные школы готовятся к началу учебного  года в традиционном формате
В Алматы уменьшилось количество больных в стационарах
Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив