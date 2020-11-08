Четырехтысячелетнюю колесницу эпохи бронзы воссоздали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Колесницу эпохи бронзы, возраст которой превышает четыре тысячи лет, воссоздали в Алматы, передает МИА «Казинформ».

Реконструкция колесницы, выполненной в натуральную величину, принадлежит кандидату исторических наук, археологу и востоковеду Виктору Новоженову и известному художнику-реставратору, основателю и руководителю научно-реставрационной лаборатории «Остров Крым» Крыму Алтынбекову.

Как рассказал на своей странице в Facebook Виктор Новоженов, «история эта началась аккурат 40 лет тому назад, в далеком и благословенном 1980 году. Археологическая экспедиция Карагандинского университета под руководством профессора Валерия Валентиновича Евдокимова копала курганы эпохи бронзы в предгорьях Кентских гор, в самом центре бескрайней Золотой степи. В одном из них оказалось погребение колесницы с сохранившимися колесами и деталями кузова, которое оказалось первым хорошо сохранившимся погребением колесницы из числа более 60-ти уже раскопанных в то время в Урало-Казахстанских степях памятников с остатками колес со спицами и колесничной атрибутикой».

«Мне посчастливилось принять участие в расчистке этой колесницы, ее консервации и реставрации. Именно тогда родилась эта странная мечта – когда-нибудь постоять на вновь воссозданной колеснице эпохи бронзы, возраст которой превышает четыре тысячи лет и которую изобрели на заре человеческой цивилизации наши далекие предки. Потом были долгие годы ее изучения, реконструкции деталей кузова, сбруи, соответствующего вооружения и одежды колесничего и целесообразности ее использования в степи.

И вот вчера эта моя детская мечта, благодаря усилиям очень многих друзей, единомышленников сбылась: в сквере Международного Центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО в качестве интерактивного музейного экспоната под открытым небом установлена наша с Крымом Алтынбековым реконструкция колесницы, выполненная в натуральную величину. Спасибо вам всем, кто принял участие в этом проекте!» - поделился ученый.

Он пригласил всех алматинцев и гостей города сделать селфи на колеснице. Адрес для нового фото - улица Кабанбай батыра, 94, угол улицы Кунаева.

«Колесница из древности воссоздана в Алматы! От души поздравляем Виктора Новоженова с реализованным проектом!» - говорится в свою очередь на странице в Facebook Научно-реставрационной лаборатории «Остров Крым».