Четырёхмесячного ребёнка зарезала жительница села в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Своего четырёхмесячного ребёнка зарезала жительница одного из сел Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Трагедия произошла в селе Коптогай Курмангазинского района, где 41-летняя женщина убила своего четырехмесячного ребёнка. Смерть малыша наступила после того, как мать несколько раз ударила его кухонным ножом.

«По факту смерти ребёнка проводится досудебное расследование по п. 3 ч. 2 ст. 99 (Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», - сообщили в департаменте полиции Атырауской области.

Подозреваемая в убийстве задержана.