РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:37, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Четырёхмесячного ребёнка зарезала жительница села в Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Своего четырёхмесячного ребёнка зарезала жительница одного из сел Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Трагедия произошла в селе Коптогай Курмангазинского района, где 41-летняя женщина убила своего четырехмесячного ребёнка. Смерть малыша наступила после того, как мать несколько раз ударила его кухонным ножом.

    «По факту смерти ребёнка проводится досудебное расследование по п. 3 ч. 2 ст. 99 (Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», - сообщили в департаменте полиции Атырауской области.

    Подозреваемая в убийстве задержана.

    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Общество Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!