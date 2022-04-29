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    16:06, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Четырехлетняя девочка выпала из окна в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Трагический случай произошел в Атырау в одном из многоэтажных домов по улице Кулманова. С тяжелыми травмами ребёнок доставлен в больницу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, 28 апреля четырехлетняя девочка выпала из окна кухни в квартире на четвертом этаже. Отец ребенка в это время находился в другой комнате.

    «В настоящее время девочка находится в реанимации. Состояние тяжелое, у нее травма головы и многочисленные переломы. Врачи экстренно ее прооперировали. Операция длилась 2,5 часа. Сейчас пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сообщили в пресс-службе Атырауской областной детской больницы.

    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Атырауская область Происшествия Происшествия, ЧС
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