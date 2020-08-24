Четырехлетняя девочка утонула в колодце в ЗКО

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В п.Жанаказан Жангалинского района Западно-Казахстанской области во дворе частного дома упала в открытый колодец с водой глубиной 2,5 метра и утонула 4-летняя девочка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Как уточнили в КЧС, трагедия произошла, когда ребенок, 2016 года рождения, остался без присмотра взрослых.

По информации КЧС, за прошедшие выходные произошло 7 происшествий с детьми, при которых трое детей погибли и пятеро детей госпитализированы.

22 августа вечером района Алматы г.Нур-Султан, в 14-ти этажном многоквартирном жилом доме, оставшись без присмотра взрослых, выпала из окна квартиры на 4-ом этаже и с травмами госпитализирована девочка 2016 г.р.

23 августа в Наурызбайском районе г.Алматы во дворе жилого дома по своей неосторожности упал в приямок для подвального окна глубиной 4 метра мальчик 2010 г.р., силами службы спасения Алматы ребенок извлечен и госпитализирован в больницу.

Ранее сообщалось о том, что 22 августа в с.Акши Алакольского района Алматинской области, на озере Алаколь, в результате наезда гидроцикла получил травму головы и госпитализирован в больницу 8-летний мальчик.

22 августа в Павлодарской области во дворе частного жилого дома произошло загорание легкового автомобиля. В результате с ожогами госпитализирована в больницу двухлетняя девочка, которая впоследствии скончалась.

В городе Жанаозен Мангыстауской области во дворе частного жилого дома погиб 8-летний ребенок на самодельных детских качелях.