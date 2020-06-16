Четырехлетний ребенок выпал из окна в Усть-Каменогорске
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске из окна 5 этажа выпал четырехлетний ребенок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве сообщили, что инцидент произошел сегодня в 15 часов 47 минут по улице Добролюбова. Оставшись без присмотра родителей, из окна квартиры, расположенной на 5 этаже, выпал ребенок 2016 года рождения.
«В тяжёлом состоянии, с многочисленными переломами мальчик госпитализирован в больницу», - сообщили УЧС.
По данным спасателей это уже второй случай выпадения детей в Усть-Каменогорске, по ВКО - 4 случай.
«Все выпадения происходили по одному сценарию - открытое окно, оставленные одни дома дети. Спасатели бьют тревогу, разъясняют меры безопасности, однако родители по-прежнему, совершают преступную халатность, оставляя детей без внимания», - пояснили в управлении.
В УЧС просят горожан о необходимости установки специальных замков и решёток на окна, так как безопасность детей лежит на плечах родителей.
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