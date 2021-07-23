Четырёхлетний ребёнок выпал из окна в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже выпала девочка. С различными травмами она была доставлена в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области, 22 июля в 19:14 в городе Темиртау из окна квартиры на четвертом этаже, оставишь без присмотра по неосторожности выпала девочка 2017 года рождения. Ребенок сразу же был доставлен в больницу.

«Ребенок 2017 года рождения поступил после падения с окна 4 этажа. У пациентки высотная сочетанная травма. Тупая травма живота. Закрытый эпифизиолиз дистального эпифиза голени со смещением. Ушибленная рана подбородочной области», - сообщили в пресс-службе Управления здарвоохранения Карагандинской области.

Недосмотр со стороны взрослых является основной причиной травматизма и гибели детей, говорят в ДЧС области. В связи с этим спасатели просят родителей усилить присмотр за маленькими детьми, не оставлять их одних в помещениях с открытыми окнами.