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Четырёхлетний ребёнок выпал из окна в Темиртау

23 Июля 2021 21:10
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Четырёхлетний ребёнок выпал из окна в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже выпала девочка. С различными травмами она была доставлена в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области, 22 июля в 19:14 в городе Темиртау из окна квартиры на четвертом этаже, оставишь без присмотра по неосторожности выпала девочка 2017 года рождения. Ребенок сразу же был доставлен в больницу.

«Ребенок 2017 года рождения поступил после падения с окна 4 этажа. У пациентки высотная сочетанная травма. Тупая травма живота. Закрытый эпифизиолиз дистального эпифиза голени со смещением. Ушибленная рана подбородочной области», - сообщили в пресс-службе Управления здарвоохранения Карагандинской области.

Недосмотр со стороны взрослых является основной причиной травматизма и гибели детей, говорят в ДЧС области. В связи с этим спасатели просят родителей усилить присмотр за маленькими детьми, не оставлять их одних в помещениях с открытыми окнами.


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#Карагандинская область   #Происшествия   #Регионы   #МЧС   #ДЧС  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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