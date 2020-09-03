Четырехлетний ребенок выпал из окна в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры с четвертого этажа в поселке Калкаман. Ребенок госпитализирован с многочисленными травмами и находится в тяжелом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«2 сентября в 16:20 на единый диспетчерский пульт Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области поступила оперативная информация о падении ребенка. Четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры с четвертого этажа в поселке Калкаман», - сообщили в пресс-службе департамента.
Ребенка доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом лобной теменной височной кости слева. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. По данным ДЧС, пострадавший мальчик находился дома с бабушкой, а его родители были на работе.
В этот же день сотрудники ДЧС области выезжали на аварийно-спасательные работы. Большинство вызовов было связано с открытием дверей.
«В 08:35 поступил звонок о том, что в городе Аксу двухлетний ребенок остался внутри квартиры один и не может самостоятельно открыть дверь изнутри. Спасатели оперативно прибыли на место и в присутствии родителей открыли дверь с помощью слесарного инструмента», - рассказали еще один случай в департаменте.
На месте в это же время был и уполномоченный по делам несовершеннолетних. С ребенком, утверждают в ДЧС, все в порядке.
«Похожий случай произошел в поселке Солнечный. В 17:24 поступило сообщение от жительницы дома по улице Конституции, что трое детей от семи до девяти лет не в состоянии самостоятельно открыть дверь изнутри. По приезду спасатели с помощью лестницы - «треноги» поднялись в квартиру на втором этаже и открыли дверь изнутри. С детьми все в порядке. Они были переданы родителям», - пояснили в пресс-службе департамента.
Напомним, за вчерашний день по стране зарегистрировано три случая выпадения детей из окон.
- Вор-домушник тратил деньги на ставки в Туркестанской области
- Пыталась спрыгнуть с моста – спасение 16-летней астанчанки попало на видео
- В Вашингтоне полицейские застрелили 18-летнего афроамериканца
- Двухлетний ребенок утонул в арыке в ВКО
- Трое детей за сутки выпали из окон в Казахстане
- 40% ожогов тела получил при пожаре павлодарец
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана