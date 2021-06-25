Четырехлетний ребенок выпал из окна в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде из окна квартиры, расположенной на втором этаже многоэтажного дома, выпал 4-летний ребенок. Он был доставлен в больницу с различными травмами, передает корреспонжент МИА «Казинформ».

«24 июня вечером в 14 микрорайоне города Караганды из окна квартиры, расположенной на 2 этаже, выпала девочка 2017 года рождения. Родительница в этот момент находилась в соседней комнате. Ребенок с различными травмами госпитализирован в медучреждение», - сообщили в ДЧС Карагандинской области.

О состоянии ребенка рассказали врачи.

«Ребёнок госпитализирован в отделение детской травмы, с сотрясением головного мозга и вывихом бедра. Состояние средней степени тяжести»», - прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области выражает серьезную обеспокоенность в связи с участившимися фактами падения из окон малолетних детей.

Сотрудниками ДЧС совместно с полицией повсеместно проводятся агитационные работы по разъяснению мер детской безопасности. Но, как правило, в летний период количество фактов выпадения детей увеличивается.

Взрослым нужно помнить, что иногда оставление ребенка без присмотра даже на несколько секунд может привести к непоправимым последствиям. Интерес и любознательность детей могут стать роковыми, если не быть бдительными.

ДЧС Карагандинской области вновь напоминает о мерах безопасности:

- Не оставляйте маленьких детей одних в помещениях с открытыми окнами, ведь большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра.

- Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.

- Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений! Напротив - москитная сетка способствует трагедии, так как ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается на нее. Очень часто дети выпадают вместе с сетками.

- Поставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров.

- Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее или страховое устройство, вы легко можете просто открутить ручку окна, используя ее по мере необходимости.