Четырехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трагический случай произошел в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Таразе четырехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа. Сейчас он уже находится дома, его здоровью ничего не угрожает», - об этом написал начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор Жанат Сулейменов на своей странице в Facebook, отметив, что с наступлением тёплых дней маленькие дети подвержены риску выпадения из окон, и все эти случаи связаны с недосмотром взрослых.

«В прошлом году в Жамбылской области с высоты по разным обстоятельствам упали четверо детей. Они были госпитализированы в медучреждения в тяжелом состоянии. Жамбылские полицейские регулярно проводят встречи с родителями, участковые инспекторы раздают брошюры, объясняют правила безопасности. Необходимо блокировать двери балкона или оконные рамы таким образом, чтобы ребенок не смог их открыть, отодвинуть от открытых окон всю мебель, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник, необходимо устанавливать на окна специальные фиксаторы, металлические решетки», - написал глава жамбылского гарнизона.

Генерал-майор Жанат Сулейменов подчеркнул, что взрослые должны быть внимательными, проявлять повышенную бдительность.

«Ребенок - самое дорогое, что может быть у человека. Нельзя забывать о его безопасности, благополучии. Родители, которые дали детям жизнь, несут ответственность за их будущее», - обратился к родителям начальник жамбылской полиции.

Несмотря на проводимые сотрудниками полиции, органов гражданской защиты области профилактические мероприятия по предупреждению выпадения детей из окон, подобные случаи участились. Не следует рассчитывать на москитные сетки, они не предназначены для защиты от падений. Напротив - москитная сетка способствует трагедии, ибо ребёнок чувствует себя за ней в безопасности и опирается, как на окно, так и на неё. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками. Устанавливать фиксаторы, решётки должны только профессионалы. Не стоит экономить на безопасности своих детей, подчеркнули в ведомстве.