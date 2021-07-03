Четырехлетний ребёнок выпал из окна пятого этажа в Костанае
Как прокомментировали в управлении здравоохранения, происшествие случилось накануне вечером.
«Ребенок выпал с 5 этажа многоэтажного дома в 7 микрорайоне.19.25 поступил вызов. 19.28 прибыла бригада скорой помощи. Ребёнок был доставлен в детскую областную больницу, —сообщила пресс-секретарь областного управления Ксения Жилкибаева. — Ребёнку 4 года 11 месяцев. Поступил с диагнозов закрытая черепно-мозговая травма, а также перелом левой плечевой кости со смещением. Множественные ушибы мягких тканей».
Сейчас, по информации К. Жилкибаевой, ребёнок находится в реанимации. Состояние тяжёлое, но стабильное.
Всего же с начала года, по данным управления, зафиксировано 9 случаев паления с окон детей. И это только те, что прошли реанимацию в детской областной больнице и остались живы.