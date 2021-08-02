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Четырехлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна 8-го этажа в Нур-Султане

2 Августа 2021 22:15
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Четырехлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна 8-го этажа в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четырехлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна 8-го этажа в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

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В 20:37 часов в полицию поступило сообщение о том, что по улице Иманбаева из окна балкона 8-этажа выпал 4-летний ребенок. От полученных травм ребенок скончался на месте. Установлено, в квартире ребенок находился с родителями.

Департамент полиции постоянно проводит профилактическую работу с родителями и предупреждает о мерах безопасности. Особенно в летний период отмечается рост несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон.

Полицейские убедительно рекомендуют взрослым соблюдать основные правила безопасности. «Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте детям играть возле открытых окон. Помните, что антимоскитные сетки создают иллюзию защиты, провоцируя ребенка облокачиваться на нее, снимайте оконные ручки или используйте ручки со специальным замком, установите фиксаторы и блокираторы окон. Помните, жизнь и здоровье Вашего ребенка в Ваших руках!» - отметили в ДП.




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#Нур-Султан   #Происшествия   #МВД РК  
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