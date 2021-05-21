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Четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Кокшетау

21 Мая 2021 11:07
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Четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Оставленный с братом четырехлетний малыш выпал из окна второго этажа в городе Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 20 мая 2021 г. в 19:44 в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило телефонное сообщение о том, что из окна второго этажа выпал ребенок.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что четырехлетний мальчик находился дома со своим старшим 10-летним братом. Родители в этот момент ушли в поликлинику. Пока старший брат был в ванной комнате, ребенок самостоятельно забрался на подоконник и по неосторожности выпал из окна. Состояние несовершеннолетнего стабильное, переломов и ушибов нет», - отметили в ведомстве.

К счастью, на этот раз все закончилось благополучно. Напомним, только 14 мая в Кокшетау из окна седьмого этажа выпал полуторагодовалый мальчик. Он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Как считают полицейские, подобные опасные ситуации возникают по халатности родителей. Поэтому стражи порядка в очередной раз призывают родителей быть более внимательными к безопасности своих детей.


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#Акмолинская область   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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