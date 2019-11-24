Четырехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла по улице Амангельды около полудня.

«Ребенок находится в реанимации детской областной больницы. Обстоятельства падения выясняются», - прокомментировали в пресс-службе.

В пресс-службе управления здравоохранения проинформировали, что ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

С начала года в регионе это уже четвертый случай падения детей из окна. Три предыдущих были со смертельным исходом.