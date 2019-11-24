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Четырехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Петропавловске

24 Ноября 2019 13:41
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Четырехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла по улице Амангельды около полудня.

«Ребенок находится в реанимации детской областной больницы. Обстоятельства падения выясняются», - прокомментировали в пресс-службе.

В пресс-службе управления здравоохранения проинформировали, что ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

С начала года в регионе это уже четвертый случай падения детей из окна. Три предыдущих были со смертельным исходом.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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