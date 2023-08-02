Четырехлетний мальчик утонул в бассейне в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В одном из бассейнов в городе Талдыкоргане утонул 4-летний мальчик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области.



Как стало известно, 1 августа 2023 года в бригаду Талдыкорганской городской «скорой помощи» поступил звонок с сообщением о том, что в одном из центров семейного отдыха в бассейне утонул ребенок.

По прибытии на место было установлено, что ребенок 2019 года рождения упал в бассейн и утонул. К сожалению, несмотря на оказанную бригадой медицинскую помощь, ребенка спасти не удалось.

В настоящее время сотрудники Талдыкорганского городского отдела внутренних дел ведется расследование.