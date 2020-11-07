Четырехлетний мальчик умер в детском саду в Калининграде

КАЛИНИНГРАД. ТАСС-КАЗИНФОРМ - В детском саду в Калининграде погиб четырехлетний мальчик, следственные органы начали доследственную проверку, информировали в региональном следственном управлении СК РФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Информация о гибели ребенка в одном из детсадов города поступила в правоохранительные органы 6 ноября, уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, дети гуляли во дворе детсада под присмотром воспитателей, одна из воспитателей нашла четырехлетнего мальчика на детской горке, после чего ребенка доставили в медицинский кабинет. Там была констатирована его смерть.

На месте происшествия сейчас работает следственная группа регионального управления СК, осматривается место происшествия, определяются обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Глава регионального управления СК Дмитрий Бочаров лично контролирует ход проверки.

Ранее сообщалось об еще одной трагедии - 6 ноября ученица одного из учебных заведений в Южном административном округе Москвы почувствовала себя плохо во время урока и впоследствии скончалась.