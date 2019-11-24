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Четырехлетний мальчик погиб в ДТП в Западном Казахстане

24 Ноября 2019 16:51
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Четырехлетний мальчик погиб в ДТП в Западном Казахстане

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области в ДТП погиб четырехлетний мальчик, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Перевернулся автомобиль марки Toyota Land Cruiser, в результате ДТП два человека были доставлены в районную больницу Акжайыка.

Одним из них был ребенок, 2015 года рождения, который получил закрытую черепно-мозговую травму.

По словам пресс-секретаря областного управления здравоохранения Айгуль Сактасыновой, ребенок скончался в больнице.

Другое ДТП произошло в Кызылорде: по проспекту Астана машина сбила человека прямо на пешеходном переходе. С различными травмами пострадавший был госпитализирован. Водитель автомобиля был задержан на месте и водворен в СИЗО. В данный момент проводятся экспертизы.

«По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 345 ч. 2 Уголовного кодекса РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека)» - сообщили в пресс-службе департамента полиции Кызылординской области.

Департаментом полиции Кызылординской области в целях предупреждения и снижения дорожно-транспортных происшествий на территории области принимаются комплексные меры.

В частности, на пешеходных переходах на территории школ областного центра установлены макеты с изображением детей и предупреждающие знаки.

«Кроме того, увеличена плотность нарядов патрульной полиции на территориях, где происходит наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий. В дневное и вечернее время увеличено количество нарядов полиции. В результате нарядами полиции будут охвачены 62 участка автодорог в дневное время и 56 км в вечернее время. Особое внимание уделяется трассам республиканского значения», - добавили в ДП.

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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Кызылординская область, ДТП, МВД РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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