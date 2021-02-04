Четырехлетнего ребенка спас полицейский от бродячей собаки в ВКО

БЕСКАРАГАЙ. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане бродячая собака набросилась на четырехлетнего ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что сотрудник природоохранной полиции Бескарагайского РОП, капитан полиции Айдар Кабиденов, проходя через двор многоквартирного дома, расположенного на одной из улиц села Бескарагай, заметил детей, играющих во дворе.

«Полицейский увидел, как одного из малышей атаковала бродячая собака. Айдар незамедлительно бросился на помощь, однако за эти считанные секунды животное успело один раз укусить ребенка за руку», - пояснили в пресс-службе.

Переключив внимание собаки на себя, капитану полиции удалось отогнать ее от малыша. Схватив ребенка, он сразу же повез его в Центральную районную больницу Бескарагайского района для оказания профессиональной медицинской помощи. Ребенку своевременно оказали медицинскую помощь. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Мама малыша поблагодарила сотрудника полиции за спасение ребенка.

Напомним, похожий случай уже имел место в конце января. Тогда полицейские спасли трехлетнего ребенка от бродячих собак в Восточно-Казахстанской области.