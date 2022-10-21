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Четырехлетнего мальчика сбила машина в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
21 Октября 2022, 00:48
Четырехлетнего мальчика сбила машина в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С множественными травмами ребенка доставили в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 октября вечером. Автомобиль марки «Hyundai» на улице Сатана Шореева сбил ребенка 2018 года рождения. Мальчика доставили в областную детскую больницу. По предварительной информации медиков, у ребенка сотрясение головного мозга, множественные травмы. Точную информацию о состоянии пострадавшего сообщат дополнительно», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Ведется сбор документов по обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что сегодня под колесами авто в городе Кульсары Атырауской области погиб ребенок.

Атырауская область   ДТП   Происшествия   Транспорт   Регионы   Атырау  
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