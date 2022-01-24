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Четырехлетнего мальчика, пытавшегося спрыгнуть с третьего этажа, спасли в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Четырехлетнего мальчика, пытавшегося спрыгнуть с третьего этажа, спасли в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Прошлой ночью в полицию поступило сообщение о мальчике, который собирается спрыгнуть с балкона 3 этажа дома, находящегося в мкр. Привокзальный. Незамедлительно к месту возможного ЧП прибыли капитан полиции Гизатолла Рахметов и старший сержант полиции Файзолла Мадиев. Так как квартира была закрыта на ключ, полицейские с улицы поднялись на балкон. В итоге спасли 4-летнего мальчика. Выяснилось, что родители оставили ребенка подруге мамы, а сами ушли в гости. Женщина, которой доверили мальчика, заперла ребенка одного в квартире и спрятала ключ в подъезде. Ребёнку стало страшно, и он решил спрыгнуть с балкона»,- сообщили в пресс-службе ДП полиции.
С родителями мальчика проведена соответствующая беседа.
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