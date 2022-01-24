Четырехлетнего мальчика, пытавшегося спрыгнуть с третьего этажа, спасли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Четырехлетнего мальчика, пытавшегося спрыгнуть с третьего этажа, спасли в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошлой ночью в полицию поступило сообщение о мальчике, который собирается спрыгнуть с балкона 3 этажа дома, находящегося в мкр. Привокзальный. Незамедлительно к месту возможного ЧП прибыли капитан полиции Гизатолла Рахметов и старший сержант полиции Файзолла Мадиев. Так как квартира была закрыта на ключ, полицейские с улицы поднялись на балкон. В итоге спасли 4-летнего мальчика. Выяснилось, что родители оставили ребенка подруге мамы, а сами ушли в гости. Женщина, которой доверили мальчика, заперла ребенка одного в квартире и спрятала ключ в подъезде. Ребёнку стало страшно, и он решил спрыгнуть с балкона»,- сообщили в пресс-службе ДП полиции.

С родителями мальчика проведена соответствующая беседа.



