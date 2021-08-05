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Четырехкратная чемпионка Азии по борьбе из Казахстана проиграла стартовый поединок Олимпиады-2020
5 Августа 2021 09:30
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Представительница женской борьбы, казахстанка Татьяна Ахметова (53 кг) провела свою стартовую схватку на Олимпийских играх-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Соперницей четырехкратной чемпионки Азии Ахметовой в 1/8 финала стала Роксана Марта Засина из Польши. Победу в противостоянии со счетом 3:2 одержала Засина. Ахметова сохраняет шансы на бронзовую медаль, если польская спортсменка выйдет в финал.
Напомним, что накануне казахстанский вольник Нурислам Санаев получил право побороться за бронзовую медаль в категории до 57 кг. Схватка состоится сегодня, соперником станет Георги Вангелов из Болгарии.
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