Четырехкратная чемпионка Азии по борьбе из Казахстана проиграла стартовый поединок Олимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Представительница женской борьбы, казахстанка Татьяна Ахметова (53 кг) провела свою стартовую схватку на Олимпийских играх-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперницей четырехкратной чемпионки Азии Ахметовой в 1/8 финала стала Роксана Марта Засина из Польши. Победу в противостоянии со счетом 3:2 одержала Засина. Ахметова сохраняет шансы на бронзовую медаль, если польская спортсменка выйдет в финал.

Напомним, что накануне казахстанский вольник Нурислам Санаев получил право побороться за бронзовую медаль в категории до 57 кг. Схватка состоится сегодня, соперником станет Георги Вангелов из Болгарии.