Четырёхкомнатный дом подарили нуждающейся семье в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Центр поддержки многодетных семей «Шанырақ» подарил дом нуждающейся семье в Караганде. Жильё помог купить меценат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Еркегуль Досмагулова воспитывает одна двоих детей, старшему из которых 12, а младшему всего 8 месяцев. Больше года мать-одиночка вместе с детьми жила в подвальном помещении частного дома, где работала кочегаром и помощницей по хозяйству. В сложной ситуации Еркегуль помог Центр поддержки многодетных семей «Шанырақ», возглавляемый общественницей Ляззат Кожахметовой.

«Раньше мы снимали квартиру. Я работала уборщицей у частного предпринимателя. Во время карантина, когда был самый пик пандемии, нам было сложно. Пришлось отказаться от съёма, и я попросила работодателя помочь мне с жильём. Он выделил нам комнатку в подвальном помещении своего дома, за что я ему очень благодарна. Именно в этот период я познакомилась с Ляззат Кожахметовой. Она помогла нам продуктами, вещами, а на днях с её помощью мы обрели свой дом», – рассказала Еркегуль.

Жильё для семьи помог купить меценат, который не пожелал раскрывать своего имени. Еркегуль уже официально вступила в права владения.

«Мы благодарны меценату, который на протяжении двух лет заботится о наших подопечных. В прошлом году он помог купить дома семи семьям. В этом мы уже приобрели жильё шести семьям, ещё одна квартира на подходе. Этот человек также помогает нашим подопечным платить за съём жилья. Мы рады, что в нашем обществе есть такие люди», – отметила Ляззат Кожахметова.