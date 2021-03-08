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    09:43, 08 Март 2021 | GMT +6

    Четырехкилометровую пробку почти из 600 авто устранили на трассе в Акмолинской области

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    АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Четырехкилометровую пробку устранили на трассе в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции области.

    6 марта близ станции Анар Аршалынского района Акмолинской области на автотрассе Алматы – Екатеринбург водитель грузового автомобиля из-за неблагоприятных погодных условий не справился с управлением и врезался в криволинейный брус проезжей части. В результате в направлении города Нур-Султана образовалась четырехкилометровая пробка почти из 600 автомобилей, рассказали в полиции.

    Принятые специальные меры позволили открыть проезд по трассе.

    «Совместно с сотрудниками Аршалынского района сопроводили автомашины, стоявшие в пробке, до Нур-Султана с соблюдением всех мер безопасности и скоростного режима», отметили в ведомстве.


    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Транспорт Общество Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
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