Четырехкилометровую пробку почти из 600 авто устранили на трассе в Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Четырехкилометровую пробку устранили на трассе в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции области.

6 марта близ станции Анар Аршалынского района Акмолинской области на автотрассе Алматы – Екатеринбург водитель грузового автомобиля из-за неблагоприятных погодных условий не справился с управлением и врезался в криволинейный брус проезжей части. В результате в направлении города Нур-Султана образовалась четырехкилометровая пробка почти из 600 автомобилей, рассказали в полиции.

Принятые специальные меры позволили открыть проезд по трассе.

«Совместно с сотрудниками Аршалынского района сопроводили автомашины, стоявшие в пробке, до Нур-Султана с соблюдением всех мер безопасности и скоростного режима», отметили в ведомстве.