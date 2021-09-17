Четырехэтажный дом загорелся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пожар в четырехэтажном доме произошел в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с место пожара появилось в социальной сети. Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы, возгорание произошло 17 сентября в 15:09.

«Силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу вызова по адресу: Медеуский район, проспект Назарбаева, 124. По прибытии в 15:12, в ходе разведки первых подразделений установлено горение открытым пламенем кровли 4-этажного жилого дома. Незамедлительно произведена эвакуация жильцов. пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты, развернут пожарный автоколенчатый подьемник», - сообщили в ведомстве.

На месте пожара сейчас задействованы 28 единиц техники более 90 человек личного состава.