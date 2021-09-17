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    16:00, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Четырехэтажный дом загорелся в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пожар в четырехэтажном доме произошел в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с место пожара появилось в социальной сети. Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы, возгорание произошло 17 сентября в 15:09.

    «Силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу вызова по адресу: Медеуский район, проспект Назарбаева, 124. По прибытии в 15:12, в ходе разведки первых подразделений установлено горение открытым пламенем кровли 4-этажного жилого дома. Незамедлительно произведена эвакуация жильцов. пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты, развернут пожарный автоколенчатый подьемник», - сообщили в ведомстве.

    На месте пожара сейчас задействованы 28 единиц техники более 90 человек личного состава.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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