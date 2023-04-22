Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Трудовой кодекс Казахстана внесены изменения касательно режима работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие изменения предусмотрены Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения».

В Казахстане Трудовым кодексом предусмотрена пятидневная или шестидневная рабочая неделя, а также неполная рабочая неделя (продолжительность определяется по соглашению сторон). При этом в отдельных производствах возникает необходимость установления 5-дневной и 4-дневной рабочей недели одновременно в различные недели.

Пункт 3 статьи 71 Трудового кодекса РК о режиме рабочего времени дополнят частью второй следующего содержания:

«По соглашению сторон в Трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей».



Вместе с тем, в пункте 2 статьи 78 Трудового кодекса РК предельное количество сверхурочных работ разбивают на 4-х, 5-дневную рабочую неделю:

«Общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать часов в месяц - при четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей неделе и сто двадцать часов в год – при установлении суммированного учета рабочего времени».

При этом в статье 84 устанавливают выходные дни при четырехдневном режиме работы:

«При пятидневной, шестидневной или четырехдневной рабочей неделе общим выходным днем является воскресенье. Второй или третий выходной день при пятидневной и (или) четырехдневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка».

Настоящий Закон вводится в действие с 1 июля 2023 года.

Отметим, что в 2022 году в Минтруда уже рассматривали возможный вариант четырехдневной рабочей недели.

«Что касается перехода на четырехдневную рабочую неделю, этот вопрос рассматривается министерством. Если в месяце четыре недели, то первая неделя может быть 4 дня, вторая – 5 дней, третья – 6 дней, и четвертая – снова 4 дня. То есть в Трудовом кодексе есть такое понятие как «учетный период». И в соответствии с этим, общее количество часов не должно быть выше этой нормы. А все остальные моменты работодатель вместе с работником может решить на договорной основе», - сообщил тогда председатель Комитета труда и социальной защиты Минтруда Толеген Оспанкулов.