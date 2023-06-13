КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Четырех жителей Кызылорды задержали за культивирование крупного наркопосева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2023» в результате совместных целевых отработок сотрудники прокуратуры, акимата и полиции задержали четырех безработные жители областного центра, в возрасте 28-50 лет. Они выращивали 1086 кустов конопли среди зарослей шенгеля и саксаула в 265 км от аула Кызылкум Казалинского района Кызылординской области.

Специально выращенная конопля достигла 20 см в длину. Полицейские, помимо крупного посева, нашли на месте высушенную марихуану, личные вещи подозреваемых, сооруженные из веток саксаула два шалаша, продукты питания, 20-метровый шланг, газовый баллон, лопату, мотыгу, грабли для культивирования и выращивания конопли. Изъятая на месте уже высушенная марихуана составила – 723 грамма.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания Казалинского районного отдела полиции. По факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к выращиванию растений, содержащих наркотические вещества в крупном размере».