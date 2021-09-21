КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Четырех закладчиков задержали в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Караганде в гаражном массиве по улице Новоселов задержаны двое безработных молодых людей в возрасте 18 и 20 лет. Они осуществляли закладки наркотика «скорость». Во время досмотра задержанных в сумке одного из них обнаружены 40 расфасованных полиэтиленовых пакетиков с белым веществом порошкообразного вида. Согласно заключения экспертизы – это наркотическое средство синтетического происхождения «альфа-PVP» общим весом свыше 200 гр.

В гаражном массиве по улице Жанибекова, при закладке наркотического средства растительного происхождения также был задержан 20-летний молодой человек. Немногим позже по улице Жамбыла при аналогичных обстоятельствах задержан 31-летний мужчина, у которого при себе имелось два пакетика с наркотическим веществом. В ходе дальнейшей работы полицейские изъяли еще шесть пакетиков, уже спрятанных в тайниках на вышеуказанной улице.

В городе Балхаше сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности с применением служебно-розыскной собаки по кличке Эльза на одной из улиц города за сбыт наркотических средств путем «закладок» задержали 18-летнего жителя города. У него полицейские изъяли более 50 гр марихуаны.

По всем вышеуказанным фактам проводится досудебное расследование в рамках статьи 297 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.