Четырех семейчан наградили за спасение людей при пожаре

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане наградили двух полицейских, электрика и школьника за спасение людей при пожаре, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

В ДЧС ВКО прошло торжественное вручение нагрудных знаков «Төтенше жағдайлардағы ерлігі үшін» сотрудникам департамента полиции Восточно-Казахстанской области, Диасу Агзамову и Азамату Ибрайханову, которые проявили героизм и спасли при пожаре семью из трех человек в городе Семее.

Напомним, 24 января во время патрулирования по улице Пархоменко инспекторы службы батальона патрульной полиции обнаружили, что из дома идет черный густой дым. Разбив окно, они вынесли трех человек. Полицейские были награждены благодарственными письмами от руководства ДЧС ВКО.

Кроме того, за отвагу на пожаре медалями «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін» были награждены двое жителей города Семея - Станислав Коряковский и Сергей Яцук. До прибытия огнеборцев молодые люди спасли пожилую хозяйку дома. Рискуя собственными жизнями, они проникли через окно в задымленное жилое помещение и вынесли женщину из зоны опасности.

Отметим, что Станислав Коряковский работает электриком в ТОО «SOLO Интерьер», а Сергей Яцук учится в 10-ом классе средней школы № 34 г. Семея. Они стали примером для подрастающего поколения и по праву считаются героями нашего времени.





Фото: пресс-служба ДЧС ВКО