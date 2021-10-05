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    03:26, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Четырех пропавших без вести человек нашли в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сразу четырех пропавших без вести людей нашли в Акмолинской области за минувшие выходные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, среди найденных 54-летний житель Бурабайского района. Мужчину полицейские нашли в лесном массиве между селами Жасыл и Шиялы.

    «Заявители сообщили, что мужчина страдает частичной потерей памяти. Во время проведения розыскных мероприятий оперативники установили все населенные пункты и места, вдоль которых передвигался заблудившийся мужчина и в результате нашли его местонахождение в лесу, где, как стало позже известно, потерявшийся питался ягодами и пил воду из природных водоемов», - рассказали в ведомстве.

    Также было установлено местонахождение 14-летней жительницы города Кокшетау, которая, не поставив в известность близких, отправилась к родственникам. Нашли девочку около 23:00 идущей вдоль дороги.

    «По данному факту в отношении родителей был составлен административный протокол по части 2 статье 442 КРКобАП, проведена профилактическая беседа», - пояснили в полиции.

    Была найдена 34-летняя жительница Зерендинского района и ее 4-летняя дочь. С заявлением о содействии в поиске матери и ребенка еще 26 сентября в полицию обратился супруг.

    Как добавили в полиции, всего с начала текущего года жители области 70 раз обращались в полицию с заявлениями о без вести пропавших. Установлено местонахождение 63 человек.

    Ранее сообщалось о пропаже 31-летнего мужчины в Северо-Казахстанской области, который несколько дней жил в землянке в лесу и питался ранетками.

    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
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