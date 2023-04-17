Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Четырех погибших извлекли спасатели из-под завалов после взрыва в Жанаозене

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
17 Апреля 2023, 12:10
Четырех погибших извлекли спасатели из-под завалов после взрыва в Жанаозене Фото: t.me/qr_tjm

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на текущий момент спасатели из-под завалов живыми извлекли четырех человек и четырех погибших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

В МЧС проинформировали, что в 11:45 из-под завалов извлечено тело женщины.

Всего госпитализировано 6 человек, включая спасенных и обратившихся за медицинской помощью.

В оперативных работах по разбору завалов задействовано около 40 единиц техники и почти 350 человек: спасатели, включая кинологический расчет, военнослужащие Национальной гвардии, местные исполнительные органы, скорая медицинская помощь, полиция, волонтеры.

Напомним, в 05:00 по времени Астаны во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. Развернут оперативный штаб.

Позже стало известно, что один человек погиб, из-под завалов извлечены 6 человек. За медицинской помощью обратилось 12 человек, в том числе 8 детей, 5 человек из них госпитализировали, после осмотра врачей домой отпустили 7 человек.

Также в АО НК «КазМунайГаз» сказали, что помогут оставшимся без жилья семьям получить новые квартиры.


Происшествия   Видео   Мангистауская область   Регионы Казахстана   МЧС   Взрыв   ДЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Какого уровня достиг госдолг Казахстана
Какого уровня достиг госдолг Казахстана