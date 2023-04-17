Четырех погибших извлекли спасатели из-под завалов после взрыва в Жанаозене

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на текущий момент спасатели из-под завалов живыми извлекли четырех человек и четырех погибших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

В МЧС проинформировали, что в 11:45 из-под завалов извлечено тело женщины.

Всего госпитализировано 6 человек, включая спасенных и обратившихся за медицинской помощью.

В оперативных работах по разбору завалов задействовано около 40 единиц техники и почти 350 человек: спасатели, включая кинологический расчет, военнослужащие Национальной гвардии, местные исполнительные органы, скорая медицинская помощь, полиция, волонтеры.

Напомним, в 05:00 по времени Астаны во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. Развернут оперативный штаб.

Позже стало известно, что один человек погиб, из-под завалов извлечены 6 человек. За медицинской помощью обратилось 12 человек, в том числе 8 детей, 5 человек из них госпитализировали, после осмотра врачей домой отпустили 7 человек.

Также в АО НК «КазМунайГаз» сказали, что помогут оставшимся без жилья семьям получить новые квартиры.