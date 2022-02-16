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Четырех подростков освободили из-под стражи в Жамбылской области благодаря общественной приемной

16 Февраля 2022 18:05
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Четырех подростков освободили из-под стражи в Жамбылской области благодаря общественной приемной

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Созданный по поручению Главы государства в целях укрепления связи местной власти с населением новый общественный институт «Общественная приемная» продолжает свою работу в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, благодаря системной работе совместно с правоохранительными органами, на сегодняшний день из-под стражи освобождены четверо подростков.

Представители общественной приемной встречаются с задержанными по подозрению в причастности к массовым январским беспорядкам, их родителями и близкими, выслушивают жалобы, принимают к сведению обращения, проводят разъяснительную работу.

Кроме того, депутаты Мажилиса Парламента РК, Уполномоченный по правам человека в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область провели встречи с задержанными в изоляторах временного содержания. Со стороны подозреваемых претензий не было.

Напомним, новый общественный институт появился в Жамбылской области – «Общественная приемная». В группу вошли 28 человек – ветераны труда, представители интеллигенции, СМИ, этнокультурных объединений, депутаты, предприниматели, общественники. На первой встрече, прошедшей в областном акимате, глава региона пожелал успехов членам рабочей группы в их деятельности и заверил, что акиматы районов и города Тараза, управления и департаменты окажут им всестороннюю поддержку. Члены группы выезжают в районы, встречаются с населением для определения системных проблем. Аким области потребовал от госорганов вовремя предоставлять рабочей группе необходимую информацию. Руководителем общественной приемной избран руководитель филиала РОО «Общенациональное движение против коррупции «Жаңару» Касымхан Толендиев.

Отметим, что более 1 500 человек были доставлены в отделения полиции по подозрению в причастности к массовым беспорядкам, произошедшим с 4 по 5 января в Таразе. Из них 900 были отпущены домой после проведения разъяснительной работы.

К административной ответственности привлечено 600 человек (175 лицам назначен административный арест, 54 оштрафованы, 371 получил предупреждение). По различным статьям Уголовного кодекса РК возбуждено 141 уголовное дело, по решению суда арестовано 85 лиц.

В настоящее время специально созданные группы проводят следственные мероприятия.


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#Жамбылская область   #Права человека   #Акимат   #Общество   #ЧП-2022  
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Автор:

Галина Скрипник

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