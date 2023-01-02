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Четырех пешеходов сбила легковушка в Темиртау

2 Января 2023, 12:41
Четырех пешеходов сбила легковушка в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В Темиртау водитель «ВАЗ 2114» сбил четырех пешеходов. Одного пострадавшего доставили в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастный случай произошел 31 декабря в 19.20 часов в городе Темиртау. 23-летний водитель автомашины «ВАЗ 2114» двигаясь по улице Абая в направлении проспекта Б. Момышулы допустил наезд на четверых пешеходов, которые переходили дорогу на регулируемом пешеходном переходе.

«В результате ДТП 54-летняя женщина доставлена в медицинское учреждение. Факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Остальные трое пострадавших от медицинской помощи отказались.

Момент наезда был снят на уличную видеокамеру.

Кадр из видео/ instagram.com/temirtau.city
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