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Четырех нетрезвых водителей за ночь задержали в Петропавловске

9 Февраля 2023, 15:00
Четырех нетрезвых водителей за ночь задержали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске за минувшую ночь задержали четырех нетрезвых водителей. Одному из них едва исполнилось 18 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, две машины нарушителей патрульные остановили на центральных улицах города: одну в Рабочем поселке и одну в дачном обществе «Локомотив». Трем из водителей нет 30 лет, водителю Toyota недавно исполнилось 18 лет. Всем грозит наказание в виде 15 суток административного ареста и 7 лет лишения права управления.

«Управление автомобилем в нетрезвом виде чревато совершением ДТП с тяжкими последствиями. Работа по выявлению и пресечению подобных фактов проводится на постоянной основе. В том числе в рамках рейдовых, оперативно-профилактических мероприятий и акций, нацеленных на укрепление безопасности дорожного движения», - добавил командир батальона патрульной полиции Канат Алимжанов.

В прошлом году в регионе зарегистрировали 28 дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине пьяных водителей. В них погибли шесть человек и 30 получили ранения.


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