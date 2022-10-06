Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Четырех кандидатов рассматривает партия «Ақ жол» для выдвижения на президентские выборы

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
6 Октября 2022, 12:07
Четырех кандидатов рассматривает партия «Ақ жол» для выдвижения на президентские выборы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице проходит съезд Демократической партии «Ақ жол» касательно выдвижения кандидата в Президенты от партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера состоялось заседание народного совета нашей партии. Члены совета внесли предложение об участии Демократической партии «Ак жол» во внеочередных президентских выборах», - сказал председатель партии Азат Перуашев.

По его словам, единогласного решения по данному вопросу пока нет.

«Мы не пришли к общему мнению по этому поводу. Съезд поможет принять нужное решение. Решили вынести этот вопрос на ваше рассмотрение. Я считаю, что, будучи одной партией, мы все должны определиться в выборе единого кандидата. Я призываю вас сделать это», - отметил депутат.

Среди трех кандидатов - журналист Сандугаш Дуйсенова, депутат Мажилиса Серик Ерубаев и председатель Актюбинского областного филиала ДПК «Ақ жол», предприниматель Аскар Садыков.

«Кроме того, на совете партии некоторые наши коллеги предложили поддержать действующего Президента. Мы должны считаться с таким мнением», - заключил А. Перуашев.


Выборы   Президентские выборы - 2022  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции