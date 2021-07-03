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    20:21, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Четырех иностранцев выдворили из страны в Актюбинской области

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    АКТОБЕ.КАЗИНФОРМ - На территории Актюбинской области с 24 по 30 июня проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По итогам ОПМ за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечено 125 иностранцев и граждан Республики Казахстан.

    Сотрудники УМС ДП совместно с информационно-консультативным центром «Дәріс» 24 июня оказали содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность, и приобретении билетов для возвращения в страну трем гражданам Республики Узбекистан.

    Выдворено четыре иностранца за пределы РК, не исполнивших решения суда о выдворении. Также в ходе ОПМ было документировано 14 иностранцев на удостоверение вида на жительство и выдано восемь справок для проезда в консульство Республики Узбекистан.


    Теги:
    Правоохранительные органы Актюбинская область
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