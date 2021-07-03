Четырех иностранцев выдворили из страны в Актюбинской области

АКТОБЕ.КАЗИНФОРМ - На территории Актюбинской области с 24 по 30 июня проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По итогам ОПМ за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечено 125 иностранцев и граждан Республики Казахстан.

Сотрудники УМС ДП совместно с информационно-консультативным центром «Дәріс» 24 июня оказали содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность, и приобретении билетов для возвращения в страну трем гражданам Республики Узбекистан.

Выдворено четыре иностранца за пределы РК, не исполнивших решения суда о выдворении. Также в ходе ОПМ было документировано 14 иностранцев на удостоверение вида на жительство и выдано восемь справок для проезда в консульство Республики Узбекистан.