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    15:36, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Четырех иностранцев не пустили в Казахстан через границу в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В регионе за сутки через границу прошли 674 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние сутки через границу прошло 674 человека, из них 409 пеших и 265 водителей фуры. В карантинный стационар помещено пять казахстанцев, подтвержденных случаев КВИ на автопереходах не выявлено», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

    Там отметили, что за сутки запрещен въезд в страну четырем гражданам СНГ: гражданину России, двум узбекистанцам и гражданину Кыргызстана. Их не пустили в Казахстан на госгранице в регионе из-за того, что они не предоставили справок с отрицательным результатом ПЦР-обследования.

    Напомним, на прошлой неделе в Казахстан на государственной границе в Павлодарской области по той же причине не впустили двух россиян и одного гражданина Узбекистана.


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