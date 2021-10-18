Четырех иностранцев не пустили в Казахстан через границу в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В регионе за сутки через границу прошли 674 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние сутки через границу прошло 674 человека, из них 409 пеших и 265 водителей фуры. В карантинный стационар помещено пять казахстанцев, подтвержденных случаев КВИ на автопереходах не выявлено», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Там отметили, что за сутки запрещен въезд в страну четырем гражданам СНГ: гражданину России, двум узбекистанцам и гражданину Кыргызстана. Их не пустили в Казахстан на госгранице в регионе из-за того, что они не предоставили справок с отрицательным результатом ПЦР-обследования.

Напомним, на прошлой неделе в Казахстан на государственной границе в Павлодарской области по той же причине не впустили двух россиян и одного гражданина Узбекистана.