Четырех иностранцев без ПЦР-справок не пустили в Казахстан
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе за перемещением людей через госграницу Казахстана и России ведут мониторинг на четырех пунктах пропуска, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«За прошедшие сутки через границу прошло 723 человека, из них 333 пеших и 390 водителей фур», - рассказали в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.
Там отметили, что подтверждённых случаев КВИ на автопереходах госграницы не выявлено.
«Запрещён въезд в страну четырём гражданам Российской Федерации, не предоставившим справок с отрицательным результатом на COVID-19 методом ПЦР», - сообщили в ДСЭК.
Продолжается мониторинг за перемещением лиц на четырех автомобильных пунктах пропуска Государственной границы – «Урлютобе», «Косак», «Амангельды» и «Шарбакты».
Напомним, ранее специалисты заявили о снижении ежедневной регистрации заболеваемости КВИ.
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