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Четырех иностранцев без ПЦР-справок не пустили в Казахстан

23 Декабря 2021 11:52
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Четырех иностранцев без ПЦР-справок не пустили в Казахстан

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе за перемещением людей через госграницу Казахстана и России ведут мониторинг на четырех пунктах пропуска, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«За прошедшие сутки через границу прошло 723 человека, из них 333 пеших и 390 водителей фур», - рассказали в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Там отметили, что подтверждённых случаев КВИ на автопереходах госграницы не выявлено.

«Запрещён въезд в страну четырём гражданам Российской Федерации, не предоставившим справок с отрицательным результатом на COVID-19 методом ПЦР», - сообщили в ДСЭК.

Продолжается мониторинг за перемещением лиц на четырех автомобильных пунктах пропуска Государственной границы – «Урлютобе», «Косак», «Амангельды» и «Шарбакты».

Напомним, ранее специалисты заявили о снижении ежедневной регистрации заболеваемости КВИ.


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#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Пограничники   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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