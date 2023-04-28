Четырех граждан КНР сняли с авиарейса в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Четверо граждан КНР в нетрезвом состоянии сняты с авиарейса в аэропорту Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Сообщение о неадекватных пассажирах, вылетающих рейсом Алматы – Атырау, поступило в линейный отдел полиции в аэропорту города Алматы от представителя авиакомпании Air Astana. В ходе проверки установлены 28-, 32-, 38- и 42-летние граждане Китая. По словам заявителя, во время регистрации на рейс они находились в нетрезвом состоянии, вели себя неадекватно, выражались нецензурной бранью и загрязняли место общего пользования.

По результатам медицинского освидетельствования у правонарушителей выявлено «средняя» степень алкогольного опьянения. В отношении иностранных граждан составлен административный протокол по ч.1 ст.440 КоАП РК «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения» и наложен штраф в размере 5 МРП каждому (17 250 тг). Материалы дела направлены в специализированный межрайонный административный суд Алматы для принятия процессуального решения.