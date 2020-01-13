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Четырех детей спасли при пожаре в Караганде

13 Января 2020 17:30
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Четырех детей спасли при пожаре в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде произошел пожар в однокомнатной квартире. Сотрудниками противопожарной службы были спасены 6 человек, из них 4 ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 11:46 поступило сообщение о пожаре по адресу 19 микрорайон, дом 74. В однокомнатной квартире произошло горение мебели и домашних вещей на площади 6 кв.м. Прибывшими пожарными с помощью спасательного колпака были спасены владельцы квартиры (мужчина с женой и ребёнком), которые стояли в подъезде и из-за сильного задымления не могли самостоятельно эвакуироваться. Кроме того, на балконе 5-го этажа три ребёнка ожидали помощи, их мама была на улице и передала ключи пожарным. Пожарные зашли в квартиру и также с помощью колпаков вывели детей на улицу.

«Всего в ходе тушения пожара было спасено 6 человек из них 4 детей, эвакуировано 8 человек из них 3 детей. В 12:14 пожар был ликвидирован. На месте привлекались силы и средства службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области в количестве 14 человек и 4 единицы техники. Пострадавших нет», - сообщили в пресс службе ДЧС Карагандинской области.




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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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