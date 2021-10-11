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    18:22, 10 Октябрь 2021 | GMT +6

    Четырех чиновников привлекли к ответственности в связи с состоянием дорог в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Четырех должностных лиц - акима села Егиндыколь, заместителя директора акмолинского областного филиала «Казахавтодора», руководителей отделов ЖКХ Кокшетау и Щучинска – привлекли к ответственности за неисполнение предписаний в связи с ненадлежащим состоянием автодорог региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, для недопущения дорожно-транспортных происшествий по прямым и сопутствующим дорожным условиям на постоянной основе проводится обследование дорог и улично-дорожной сети населенных пунктов Акмолинской области. Так, с начала текущего года было проведено 2053 обследования.

    «За неисполнение предписаний, выданных органами административной полиции, по установке дорожных знаков и устранению выбоин на проезжей части к административной ответственности по ч.3 ст. 462 КоАП РК «…невыполнение постановлений, предписаний и иных требований» привлечены четыре должностных лица - аким села Егиндыколь, заместитель директора акмолинского областного филиала «Казахавтодора», руководители отделов ЖКХ городов Кокшетау и Щучинска. В адрес местных исполнительных органов и заинтересованных организаций направлено 257 писем по совершенствованию организации и обеспечению безопасности дорожного движения», - отметили в ведомстве.

    В целом, как добавили полицейские, по области за ненадлежащее содержание дорог и дорожных сооружений к административной ответственности с начала года привлечено 168 должностных лиц, в том числе 49 руководителей местных исполнительных органов, 45 руководителей и должностных лиц компаний «КазАвтоЖол» «Казахавтодор», а также 74 должностных лица других дорожных организаций.



    Теги:
    Дороги Акмолинская область
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