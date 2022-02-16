Четырех человек спасли в непогоду на дорогах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Четырех человек спасли в непогоду на дорогах ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

15 февраля в 20 часов 30 минут в 15 километрах от города Аягоза на автодороге республиканского значения во власти непогоды остались три человека на автомобиле. Силами спасателей ДЧС ВКО из технически неисправного легкового автомобиля они доставлены в город Аягоз. В медицинской помощи они не нуждались.



В Уланском районе автомобиль марки «ВАЗ 2115» застрял в снежном заносе в четырех километрах от села Борсак Жарминского района.

Как оказалось, он направлялся из села Ауэзова в город Усть-Каменогорск, несмотря на предупреждение спасателей о штормовом предупреждении. Оказавшись в снежной ловушке, водитель обратился за помощью в службу «112» По прибытии сотрудников оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО с помощью тросса авто вытащили из снежного заноса и сопроводили в областной центр.

ДЧС ВКО напоминает о соблюдении мер безопасности. Ни в коем случае не выезжать за пределы населенных пунктов в непогоду и при объявлении штормового предупреждения. О состоянии дорог можно узнать в мобильном приложении Дармен. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру: 112.