26 Июля 2022 15:12

Четырех человек спасли акмолинские спасатели на озере Боровое

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Четырех человек спасли акмолинские спасатели на озере Боровое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 25 июля бурабайские спасатели заметили, как перевернулась лодка с людьми на озере Боровое .

«Незамедлительно прибыв на место происшествия, они спасли компанию из четырех человек. После этого лодка затонула», - сообщили в ведомстве.

Отдыхающие приехали в Акмолинскую область из Шымкента и Нур-Султана. Не справившись с управлением, они допустили опрокидывание лодки.

Акмолинские спасатели просят жителей и гостей области соблюдать правила безопасности на воде.

Как сообщалось ранее, с начала года в Акмолинской области зарегистрировано семь фактов гибели людей на воде, погибли трое детей.

Восьмым стал случай гибели на воде 27-летней журналистки, тело которой акмолинские спасатели искали пять дней неподалеку от села Арнасай в астанинском водохранилище. Девушка утонула, катаясь на гидроскуторе.

Спасатели, полицейские и волонтеры продолжают совместные рейды, на диких пляжах высока вероятность несчастных случаев на воде.

