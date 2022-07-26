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Четырех человек спасли акмолинские спасатели на озере Боровое
26 Июля 2022 15:12

Четырех человек спасли акмолинские спасатели на озере Боровое

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Четырех человек спасли акмолинские спасатели на озере Боровое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 25 июля бурабайские спасатели заметили, как перевернулась лодка с людьми на озере Боровое .

«Незамедлительно прибыв на место происшествия, они спасли компанию из четырех человек. После этого лодка затонула», - сообщили в ведомстве.

Отдыхающие приехали в Акмолинскую область из Шымкента и Нур-Султана. Не справившись с управлением, они допустили опрокидывание лодки.

Акмолинские спасатели просят жителей и гостей области соблюдать правила безопасности на воде.

Как сообщалось ранее, с начала года в Акмолинской области зарегистрировано семь фактов гибели людей на воде, погибли трое детей.

Восьмым стал случай гибели на воде 27-летней журналистки, тело которой акмолинские спасатели искали пять дней неподалеку от села Арнасай в астанинском водохранилище. Девушка утонула, катаясь на гидроскуторе.

Спасатели, полицейские и волонтеры продолжают совместные рейды, на диких пляжах высока вероятность несчастных случаев на воде.


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Автор:
Корреспондент
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