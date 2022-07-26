Четырех человек спасли акмолинские спасатели на озере Боровое
БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Четырех человек спасли акмолинские спасатели на озере Боровое, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 25 июля бурабайские спасатели заметили, как перевернулась лодка с людьми на озере Боровое .
«Незамедлительно прибыв на место происшествия, они спасли компанию из четырех человек. После этого лодка затонула», - сообщили в ведомстве.
Отдыхающие приехали в Акмолинскую область из Шымкента и Нур-Султана. Не справившись с управлением, они допустили опрокидывание лодки.
Акмолинские спасатели просят жителей и гостей области соблюдать правила безопасности на воде.
Как сообщалось ранее, с начала года в Акмолинской области зарегистрировано семь фактов гибели людей на воде, погибли трое детей.
Восьмым стал случай гибели на воде 27-летней журналистки, тело которой акмолинские спасатели искали пять дней неподалеку от села Арнасай в астанинском водохранилище. Девушка утонула, катаясь на гидроскуторе.
Спасатели, полицейские и волонтеры продолжают совместные рейды, на диких пляжах высока вероятность несчастных случаев на воде.