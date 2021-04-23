АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Четырех человек с двойным гражданством выявили в Атырау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления миграционной службы ДП Атырауской области с начала года на четыре лица оформлены документы по лишению гражданства Казахстана. Все они получили российское.

«В отношении лиц с двойным гражданством на территории области составлен административный протокол по ч.2 ст.496 Кодекса об административных правонарушениях РК. Решением суда одному из них наложен штраф в размере 408 380 тенге, трое выдворены за пределы РК», – отметил начальник ДП Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Двойное гражданство в Республике Казахстан не допускается. В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Конституции РК и статьей 3 закона РК «О гражданстве Республики Казахстан» за гражданином республики не признается гражданство другого государства, то есть иностранный гражданин не может одновременно быть гражданином Республики Казахстан. Если казахстанец приобретает гражданство другого государства, то с этого момента гражданство Республики Казахстан не сохраняется.

За нарушение законодательства РК о гражданстве в соответствии со статьей 496 КоАП РК предусмотрена следующая административная ответственность: использование паспорта и (или) удостоверения личности гражданина Республики Казахстан лицом, утратившим гражданство Республики Казахстан влечет штраф на физических лиц в размере ста месячных расчетных показателей.

Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.

Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицами, состоящими на государственной службе, а также лицами, осуществляющими функции представителя власти либо выполняющими организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах – влекут штраф в размере трехсот месячных расчетных показателей либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.

