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Четырех без вести пропавших нашли в Карагандинской области

18 Мая 2021 22:56
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Четырех без вести пропавших нашли в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 17 мая в территориальные подразделения ДП Карагандинской области обратились четверо граждан, заявивших об исчезновении близких родственников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Так, в ОП города Шахтинска обратился 37-летний житель города с заявлением о том, что 15 мая его 24-летняя супруга ушла из дома и не вернулась.

Женщина имела при себе два телефона, но они были отключены. Пропавшую начали разыскивать несколько поисковых групп. Спустя некоторое время ее удалось найти в Караганде. По словам супруги заявителя, причиной временного ухода из семьи стали взаимоотношения в семье.

По этой же причине вечером 15 мая ушла из дома 31-летняя жительница города Абая. Об ее исчезновении в полицию сообщила 61-летняя мать. Позднее выяснилось, женщина зашла в гости к знакомой и осталась у нее.

Более суток отсутствовала дома и 16-летняя жительница Караганды. Она осталась у подруги, о чем почему-то не предупредила 56-летнюю родительницу. К счастью, все закончилось благополучно.

16 мая вечером 46-летний карагандинец вышел прогуляться. Об этом он сообщил 33-летней супруге. Женщина прождала всю ночь, а муж так и не вернулся. Розыском без вести пропавшего мужчины занялись сотрудники Центрального отдела полиции УП города Караганды. Стражи порядка нашли его дома у друзей.


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#Карагандинская область   #Общество  
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