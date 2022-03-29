Четыре золотых медали завоевала юная карагандинка на ЧРК по настольному теннису

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Алматы чемпионат Казахстана по настольному теннису среди спортсменов 2007 года рождения и моложе завершился триумфом спортсменки из Караганды Виктории Мочалкиной. Тринадцатилетняя спортсменка выиграла четыре золотые медали: в командном, личном, парном и смешанном зачётах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Другие представители карагандинской школы настольного тенниса тоже оказались на высоте.

Отличился мастер спорта международного класса Алан Курмангалиев – три «золота», одно «серебро».

«Дарья Фу получила две награды высшей пробы, Альбина Жаксылыкова – «бронзу» в одиночном и парном разрядах, пара Дарья Гамова – Полина Сиротина поднялась на пьедестал почёта, заняв третье место», - сообщили в пресс-службе у правления физической культуры и спорта Карагандинской области .