Четыре землетрясения произошло на территории Китая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 11 октября в 12 час 55 мин по алматинскому времени снова, в четвертый раз за сегодня, зарегистрировала землетрясение на территории Китая, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 342 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая . Энергетический класс землетрясения 9.1 . Магнитуда MPV 4.3 .

Координаты эпицентра 42.06° с.ш. 80.78° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».



Сегодня утром казахстанские сейсмологи трижды фиксировали землетрясения на территории Китая.









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