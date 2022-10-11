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    14:06, 11 Октябрь 2022 | GMT +6

    Четыре землетрясения произошло на территории Китая

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 11 октября в 12 час 55 мин по алматинскому времени снова, в четвертый раз за сегодня, зарегистрировала землетрясение на территории Китая, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 342 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая . Энергетический класс землетрясения 9.1 . Магнитуда MPV 4.3 .
    Координаты эпицентра 42.06° с.ш. 80.78° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Сегодня утром казахстанские сейсмологи трижды фиксировали землетрясения на территории Китая.




    Фото:images1.ynet.co.il




    Теги:
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