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Четыре возгорания сухой травы на площади свыше 1800 га произошло за выходные в ЗКО

15 Июня 2020 21:42
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Четыре возгорания сухой травы на площади свыше 1800 га произошло за выходные в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – За прошедшие выходные на территории области произошло четыре возгорания сухой травы на площади более 1800 га. Пожары произошли на территории Каратобинского, Сырымского, Таскалинского и Казталовского районов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, согласно штормовому предупреждению от ЗКФ РГП «Казгидромет», в минувшие выходные на территории ЗКО зарегистрирован IV и V класс пожарной опасности, т.е. высокая пожарная опасность и чрезвычайно высокая пожарная опасность соответственно.

Так, 13 июня текущего года в Каратобинском районе произошло загорание сухой травы на площади 765 га (5 класс пожарной опасности). В тушении природного пожара участвовали силы и средства ДЧС ЗКО (5 сотрудников и 1 ед. техники) и ДПФ (20 работников и 4 ед. техники) Каракольского сельского округа). В тот же день в Аралтобинском сельском округе Сырымского района загорелась сухая трава на нескольких участках. Загорание ликвидировано силами ДЧС ЗКО и добровольных пожарных формирований.


Степные пожары весьма опасны. Во многих случаях они становятся причиной других, более катастрофичных пожаров – лесных или пожаров в населенных пунктах. Так, при ветреной погоде огонь может повернуть к населенным пунктам. Загорания сухой травы вызывают очень сильное задымление и так же опасны для здоровья людей, как и лесные пожары. Выделяемые при сжигании сухой травы угарный газ, формальдегид, сажа, циклические углеводороды оказывают вредное влияние на здоровье.

В случае обнаружения пожара необходимо немедленно звонить по телефонам 101 и 112.


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#Западно-Казахстанская область   #Происшествия  
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Автор:

Аида Галиева

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