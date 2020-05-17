Четыре версии причин прорыва дамбы изучают в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане продолжается расследование причин прорыва дамбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Напомним, было возбуждено уголовное дело по факту аварии, в результате которой казахстанцы лишились имущества и скота. Следствие сейчас изучает сразу четыре версии.

По одной из версий следственных органов, дамбу прорвало из-за дождя и ветра, по другой - проектировщики допустили ошибки при создании проекта водохранилища. Ещё одной причиной произошедшей трагедии могло стать несоблюдения строительных требований. Также предполагается, что объект возвели из некачественных материалов. Чтобы выяснить правду, следователи уже допросили 170 свидетелей.

Хаёт Шамсутдинов, руководитель пресс-службы генерального прокурора Узбекистана:

«В рамках этого уголовного дела мы проводим более 10 экспертиз. В частности, мы решили проверить, соответствует ли резервуар строительному проекту, правильно ли его эксплуатировали. Мы также изучим все документы по финансовой отчетности. Кроме того, мы назначили экспертизу, чтобы определить, качественные ли материалы использовались при строительстве дамбы».

В профильном министерстве утверждают, плотина Сардобинского водохранилища построена из грунта и камня. Водовыпускная часть возведена из арматуры и бетона. Качество этих работ предстоит оценить следователям.

По последним данным, авария унесла жизни шестерых жителей Узбекистана.

Камилжон Арипов, руководитель отдела МЧС Узбекистана:

«В результате аварии погибли четверо мужчин и две женщины. Один человек пропал без вести. Сейчас мы ведем его поиски. Кроме того, из-за прорвавшейся дамбы наводнения погибли более 30 тысяч голов скота и свыше 17 тысяч птиц».

Сардобинское водохранилище строили около 10 подрядных организаций. Общая стоимость проекта - больше 400 миллионов долларов. Оно создано для полива сельскохозяйственных земель. В планах использовать воду и для орошения сельхозугодий.