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Четыре вагона пассажирского поезда сообщением Нур-Султан – Жезказган сошли с рельсов

24 Января 2020 01:17
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Четыре вагона пассажирского поезда сообщением Нур-Султан – Жезказган сошли с рельсов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На станции Карабас участка Караганда - Пассажирская - Жарык Карагандинского отделения дороги допущен сход 4 вагонов в пассажирском поезде №108 сообщением «Нур-Султан – Жезказган», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс- службу АО «НК «КТЖ».

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ЧП произошло 23 января 2020 года в 21 час 43 минуты.

Перевозчиком является ТОО «Марал - Нур». В составе поезда 16 вагонов, в поезде находилось 683 пассажиров, пострадавших нет.

На месте происшествия ведутся восстановительные работы, к ликвидации последствий схода задействованы восстановительные поезда, движение поездов на участке не прекращалось.

Организованы работы по предоставлению дополнительных вагонов для дальнейшей пересадки пассажиров, следующих до станций назначения.

Происшествие произошло в сложных метеорологических условиях при нулевой видимости из-за бурана и обильного снегопада.

На место происшествия для расследования и выяснения причины схода выехала специальная комиссия АО «НК «КТЖ».


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Ключевые слова: КТЖ, Карагандинская область, Происшествия,
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