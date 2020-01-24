Четыре вагона пассажирского поезда сообщением Нур-Султан – Жезказган сошли с рельсов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На станции Карабас участка Караганда - Пассажирская - Жарык Карагандинского отделения дороги допущен сход 4 вагонов в пассажирском поезде №108 сообщением «Нур-Султан – Жезказган», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс- службу АО «НК «КТЖ».

ЧП произошло 23 января 2020 года в 21 час 43 минуты.

Перевозчиком является ТОО «Марал - Нур». В составе поезда 16 вагонов, в поезде находилось 683 пассажиров, пострадавших нет.

На месте происшествия ведутся восстановительные работы, к ликвидации последствий схода задействованы восстановительные поезда, движение поездов на участке не прекращалось.

Организованы работы по предоставлению дополнительных вагонов для дальнейшей пересадки пассажиров, следующих до станций назначения.

Происшествие произошло в сложных метеорологических условиях при нулевой видимости из-за бурана и обильного снегопада.

На место происшествия для расследования и выяснения причины схода выехала специальная комиссия АО «НК «КТЖ».